Больная раком Лерчек предстала без волос

В феврале Валерия Чекалина (настоящее имя Лерчек) родила четвертого ребенка. Почти сразу же она оказалась в реанимации. Тогда стало известно, что у Чекалиной рак желудка четвертой стадии.

Оказалось, коварная болезнь успела поразить весь организм, метастазы выявили в позвоночнике, ногах и легких. Ко всему прочему у Лерчек перестал видеть один глаз.

А теперь Чекалина побрилась налысо. Она сама приняла такое решение после того, как после курса первой химиотерапии у нее стали выпадать волосы. Об этом сообщил ее избранник, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини. На официальной страничке Лерчек в запрещенной социальной сети "Инстаграм" появились кадры с блогером, на котором она предстала без волос.

"Несмотря на боль, ты продолжаешь улыбаться, дарить любовь своей семье, строить планы на наше будущее и вкладывать всю свою силу в жизнь. Ты всегда была такой - и именно это заставило меня полюбить тебя. В этом твоя истинная красота, и для меня она никогда не померкнет... Ты всегда будешь моей прекрасной Лерой, а я всегда буду рядом с тобой - на каждом шагу нашего пути", - обратился к Чекалиной ее избранник.

