Младшая сестра Алисы Тепляковой получила рабочую профессию: девочке девять лет

В семействе Тепляковых произошло очередное пополнение в череде заветных корочек об образовании детей. На этот раз документ получила младшая сестра 13-летней Алисы Тепляковой, которая месяц назад защитила сразу два диплома о высшем образовании.

"Заводим новых Алис"

9-летняя Терра Теплякова пока высшим образованием похвастаться не может, но уже освоила рабочую специальность. В своих соцсетях отец семейства Евгений сообщил, что девочка получила свидетельство о присвоении квалификации "Продавец продовольственных и непродовольственных товаров" 3 разряда.

Девочка прослушала курс в негосударственном центре профессионального образования объемом 320 часов. В какой форме - очной или заочной - проходило обучение, Тепляков не уточнил.

"Здесь очень важно, что это не просто так. Это реальные документы, выданные учреждением, лицензированным департаментом образования города Москвы. Документ подписан электронной подписью, что подтверждает факт его выдачи. Терра теперь у нас продавец. Заводим новых Алис", - похвастался Евгений, добавив, что Терра ранее окончила 11 классов.

Он также пожаловался, что в России существует дискриминация по возрасту.

"Любите и учите ваших детей; а тем, кто хочет, мы можем продать что-нибудь за 50000 рублей в час - например, продовольственный товар", - добавил Тепляков.

Девочка-вундеркинд

Ранее стало известно, что Алиса Теплякова получила второй диплом о высшем образовании за последний месяц. Теперь в коллекции у девочки диплом педагога-психолога в РГГУ по направление подготовки "44.03.02 Психолого–педагогическое образование" и психолога по направлению подготовки "37.03.01 Психология". Ранее "ТВ Центр" первым подробно рассказал об обстоятельствах защиты Тепляковой.

Во втором случае название вуза неизвестно. СМИ предполагают, что речь идет о негосударственном Московском международном университете.

Евгений Тепляков утверждает, что получившая диплом психолога Алиса Теплякова уже проводит платные консультации. Одна сессия с 13-летней девочкой стоит 50 тысяч рублей, а желающих попасть к ней якобы очень много.