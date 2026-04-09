Британский министр выступил с угрозами Путину из-за российских подлодок

Британскому судоходству в Северной Атлантике угрожают российские подлодки, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили. По его словам, британские и норвежские военные корабли были отправлены на перехват, чтобы отогнать неприятеля от берегов острова.

Напуганный возможностями российских субмарин, Хили взялся угрожать лично президенту России Владимиру Путину. По словам министра, он наблюдает за российским лидером и его деятельностью над британскими и норвежскими кабелями и трубопроводами. Путин должен знать, что любая попытка повредить их недопустима и повлечет за собой серьезные последствия, приводит угрозы главы оборонного ведомства агентство Reuters.

О возможностях новейших российских подлодок проекта 677 "Лада" ранее рассказал главком ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев. Адмирал заявил, что эти субмарины нивелируют возможности надводных кораблей потенциальных противников Москвы.