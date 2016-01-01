ВС России признал движение "Мемориал"* экстремистским

Верховный суд России признал движение "Мемориал"* (признано иностранным агентом и внесено в соответствующий реестр) экстремистской организацией и запретил его деятельность на российской территории.

Как уточняет ТАСС, соответствующее решение Верховного суда оглашено в четверг, 9 апреля. Оно подлежит незамедлительному исполнению.

В мае 2025 года Минюст России признал иностранным агентом Яна Рачинского* — председателя правления общества "Мемориал"*, которое было включено в реестр иноагентов еще в 2016 году и ликвидировано решением российского суда.

При этом в 2022 году Норвежский нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира обществу "Мемориал"* за то, что "они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть". Генпрокуратура России между тем указывала, что пресловутая организация "создает лживый образ СССР как террористического государства".

* физическое или юридическое лицо, признанное в России иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр