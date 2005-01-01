Президент России унизил британского премьер-министра. Кир Стармер заявил, что закрывает Ла-Манш для попавших под санкции судов, а Владимир Путин отправил для сопровождения через пролив танкеров ракетный фрегат "Адмирал Григорович", пишет Daily Express.

Лондон ранее заявил, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через ее территориальные воды. Более того, Британия перекроет британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. Утверждалось, что мера затрагивает так называемый "теневой флот", якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.

Однако 9 апреля стало известно, что ракетный фрегат "Адмирал Григорович" сопроводил два российских нефтяных танкера во время их прохождения через Ла-Манш. В Кремле заявили, что Москва на фоне неоднократных случаев пиратства в международных водах будет применять меры для защиты своих интересов. Британское издание отмечает: Москва, должно быть, считает, что британцы больше лают, чем кусаются. Прошло более трех недель с тех пор, как Великобритания дала зеленый свет спецназу на проведение перехватов. И с тех пор по меньшей мере 25 судов, подпадающих под санкции, прошли через британские воды.