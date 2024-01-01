Против иноагента Слепакова* возбудили уголовное дело

Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбуждено в отношении певца и комика Семена Слепакова* (признан в России иностранным агентом и внесен в соответствующий реестр). Об этом рассказали в четверг, 9 апреля, в столичном управлении Следственного комитета России.

Как уточняет "Коммерсантъ", в феврале выяснилось, что прокуратура направила в Следком материалы проверки, согласно которым Слепаков* дважды за год получал административные штрафы за нарушение порядка работы иностранного агента.

Однако и после этого комик, покинувший Россию, продолжил публиковать материалы без специальной маркировки. Это является основанием для возбуждения уголовного дела.

Ранее Семен Слепаков* пытался добиться снятия с него статуса иноагента, однако получил отказ. В 2024 году юморист обжаловал этот отказ в Верховном суде. ВС России изучил жалобу, но не нашел в ней указаний на нарушения, которые могли бы стать поводом к рассмотрению на заседании.

Глава Минюста Константин Чуйченко рассказал, что из реестра иноагентов было исключено 75 лиц по их собственному заявлению. Инициатором исключения может выступить и Министерство юстиции, если лицо утратило один или несколько признаков иностранного агента.

* лицо, признанное иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр