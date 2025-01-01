В Госдуме объяснили, зачем возвращать астрономию в школьную программу

Возвращение астрономии в школьную программу помогло бы достичь сразу нескольких целей. Такое мнение высказала в четверг, 9 апреля, депутат Государственной думы Марина Ким.

Как заявила парламентарий в интервью ТВЦ, необходимо вернуть детям интерес к советским инженерным школам и к нашим успехам в освоении космического пространства, потому что "первые покорители космоса — это мы".

Накануне 65-летия первого полета человека в космос проводится множество тематических мероприятия, в том числе в учебных учреждениях. Однако, считает Ким, рассказывать подрастающему поколению о космических достижениях надо не только в День космонавтики, ведь "сегодня, к сожалению, ни школьники, ни молодежь ничего об этом не знают".

С учетом этого парламентарий предложила ввести базовые уроки по астрономии уже в начальных классах, а в средних и старших классах — сделать изучение космоса более глубоким.

Интерес к астрономии среди детей и подростков сохраняется. Об этом, в частности, свидетельствуют высокие результаты московских школьников на тематических олимпиадах. В 2025 году они завоевали шесть золотых медалей на Открытой международной олимпиаде по астрономии в "Сириусе", в которой участвовали представители 20 стран.