Кулеба рассказал об эвакуации правительства на запад Украины

Кабмин Украины планировалось перенести на запад страны. Об этом рассказал бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Как пишет Telegram-канал "Insider.UA", если бы в начале конфликта события развивались крайне негативно, украинское правительство должно было переехать в Ивано-Франковск. Часть министров все же были отправлены на запад страны. Их возвратили в Киев примерно через два месяца.

В Кремле ранее рассказали об отношении к идее пасхального перемирия. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение пока не принято.