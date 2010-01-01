Собянин запустил движение на самом протяженном трамвайном маршруте в мире

Белый московский "Львёнок", украшенный флагами, встречает первых пассажиров нового диаметра Т2. Это самый длинный городской трамвайный маршрут в мире - 33 километра, 79 остановок! Многие решили протестировать новый вид путешествий в первый же день.

Второй трамвайный диаметр - Т2 - проходит от метро "Чертановская" до станции МЦД Новогиреево, связывая 13 районов столицы. Так можно добраться до многих знаковых объектов: парка "Зарядье", Данилова монастыря, Храма Спаса Преображения на Болвановке, четырех железнодорожных вокзалов. Т2 для кого-то может стать отличным экскурсионным маршрутом. Особенно такие прогулки актуальны в плохую погоду.

Т2 объединил существующие трамвайные маршруты и новый участок в центре столицы на проспекте Академика Сахарова, по которому уже курсируют трамваи первого диаметра Т1 - он был запущен в ноябре прошлого года. Это часть новой транспортной системы города - так называемого наземного метро. (

"Трамвай возрождается. В 2010 году было чуть больше 600 тысяч пассажиров, сейчас уже под 900 тысяч. Мы переваливаем за миллион, потому что реконструировали все трамвайные пути за это время", - отметил Сергей Собянин.

На линии работают современные трамваи "Львенок-Москва" и модернизированные составы "Витязь-Москва". Их главная особенность - автономный ход. Часть маршрута в центре города - по проспекту Академика Сахарова около двух километров - трамваи проходят без контактной сети.

"У них на крыше установлены специальные накопители энергии, которые позволяют им передвигаться по таким участкам. Когда трамвай приезжает опять на ту часть сети, где есть контактный провод, он поднимает приемник и уже едет от контактной сети и подзаряжается по ходу следования", - объяснил Андрей Гоцев, главный специалист отдела рельсового транспорта службы выдвижного состава Московского метрополитена.

В салоне - климат-контроль, зарядки для телефонов и мультимедийные экраны. Вагон вмещает более 100 человек. Ожидается, что эти трамваи будут перевозить до 90 тысяч пассажиров в сутки.

Интервал движения - всего 6 минут, а на центральном участке - до 3 минут. С Т2 пассажиры могут пересесть на метро, МЦК и МЦД.

"Если поездка пассажира начинается не рядом со станцией метро и заканчивается не рядом со станцией метро, зачастую вот именно такими прямыми трамвайными маршрутами получается гораздо быстрее, чем на метро, поскольку поездка на метро связана со спуском по эскалатору с подъемом по эскалатору, иногда с пересадкой с линии на линию", - отметил Дмитрий Касаткин, заместитель начальника отдела рельсового транспорта службы подвижного состава Московского метрополитена.

Теперь в Москве действуют два трамвайных диаметра общей протяженностью около 60 километров. В планах - дальнейшее развитие этого вида транспорта, чтобы трамвайное движение охватило весь город.