География паводков в России увеличивается: в зоне подтопления - всё новые регионы

Гуманитарная помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане летит со всей страны. Ее доставляют волонтеры и самолеты МЧС. В регион прибыл глава ведомства, чтобы координировать работу спасателей на месте, тем более что в выходные в республике ждут сильные дожди и мощные снегопад.

Высокогорные районы Дагестана уже пострадали от надвигающейся стихии. Агульский район оказался обесточен. Сейчас идут работы по расчистке дорог, так как два села остались без транспортного сообщения. Из окрестностей Хосреха вертолетом МЧС были эвакуированы трое детей и один взрослый.

А это уже Северная Осетия, где снегопад и метель заблокировали движение на дороге от Владикавказа до Ларса. Из-за угрозы схода лавин закрыт пограничный переход с Грузией, что привело к многокилометровой очереди из легковых автомобилей и грузовиков. Коммунальные службы республики переведены на круглосуточный режим работы. Объявлено штормовое предупреждение.

Не столь сильный, но непривычный для этого времени года снег прошел в Ставрополе и даже Геленджике. Уже зеленые газоны стали белыми в Краснодаре. Высотный циклон идет с юга центральной части России на север, принося в регионы холодную погоду, снег и даже ночные заморозки.

Несмотря на апрель, по-настоящему зимний снегопад обрушился на Сахалин. В городе Северо-Курильск порывы ветра достигали 58 метров в секунду. Местные жители говорят: дома буквально дрожали. Большая часть города осталась без света. Сейчас идут восстановительные работы. В первую очередь электричеством запитают школы и детские сады.

Жители Алтайского края тоже страдают от воды. Но только ее принес мощный паводок. В поселке Промышленный затопленными оказались 58 участков местных жителей, которые переехали жить на чердаки. В населенный пункт прибыли спасатели. Обходят каждый двор - снимают людей с крыш и перевозят в пункты временного размещения, чтобы они там переждали половодье.

Жители Йошкар-Олы нашли себе новое развлечение. Парк "Аллея здоровья" превратился в большое озеро. Здесь раньше был подземный переход - теперь, словно в аквапарке, в трубе бурлят потоки воды. Экстремалы катаются на лодках и сапах. Согласно данным местного МЧС, в самой Йошкар-Оле из -за выхода рек из берегов затопило 142 частных дома. В соседнем селе Нолька - 60 строений. В Куяре - 51 дом. И вода продолжает прибывать. Река Малая Кокшага поглотила микрорайон Ширяйково. Там даже столбы уличного освещения наполовину находятся под водой.

В городе Обь Новосибирской области, если местная река Власиха немного поднажмет, вместе с соседними домами сможет проглотить и железнодорожный мост. Село Новоключи оказались в водной ловушке. Единственная дорога, ведущая в населенный пункт, развалилась под напором прибывающей воды.

В Подмосковье, в Луховицком районе, из берегов вышла Ока. Река подтапливает дачные участки и дороги. Знаки почти полностью скрылись под водой. В Уфе поднялся уровень реки Белая. Наполовину скрылся под водой развлекательный комплекс "Юность". В нем располагался ресторан и бассейн. Теперь бассейн везде.