Группировки российских войск "Север", "Запад", "Южная" и "Центр" улучшили позиции в зоне спецоперации, а группировка "Восток" продвинулась в глубину украинской обороны. Об этом рассказало Министерство обороны России в ежедневной сводке в четверг, 9 апреля.

Как уточняет оборонное ведомство в своем MAX-канале, российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике противника в районе целого ряда населенных пунктов.

При этом российские войска нанесли удары по топливно-энергетическим объектам и по складам боеприпасов, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов, комментируя динамику спецоперации, подчеркивал: российская армия на деле доказывает способность обеспечить суверенитет нашего государства и отстоять его национальные интересы.

Президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин, комментируя наступление российской армии по всей линии соприкосновения в зоне СВО, подчеркивал, что эта "позитивная активность" возможна мужеству и героизму наших ребят.