Названа причина массовой вспышки инфекции в Муроме

В городе Муром Владимирской области зафиксировано 106 случаев острой кишечной инфекции. Об этом рассказали в четверг, 9 апреля, в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщает ТАСС, преимущественно пациенты находятся в состоянии легкой и средней тяжести заболевания. При этом 50 человек, в том числе 25 детей, попали в больницу. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения Владимирской области.

РИА Новости со ссылкой на силовые структуры приводит другие данные: более 180 жителей Мурома обратились в больницы, госпитализировало больше 30 детей и 26 взрослых.

Мэр Мурома Евгений Рычков заявил, что причиной массовой вспышки инфекции, по предварительным данным, стал норовирус — его часто называют кишечным гриппом.

Городские власти предпринимают все необходимые меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекционного заболевания. В частности, в городе проведут дезинфекцию автобусов. Закрыты родники, где горожане набирали воду.

Ранее сообщалось, что острой кишечной инфекцией заразились дети в лагере на Урале. По данным Роспотребнадзора, у пострадавших выявили норовирус первого типа. Смена в лагере была досрочно закрыта, организована проверка соблюдения требований санитарного законодательства.

Роспостребнадзор дал рекомендации по профилактике острых кишечных инфекций, включая норовирус. Ведомство напомнило на своем официальном сайте, что возбудители попадают в организм с пищей, водой или через грязные руки и различные предметы обихода. Главной профилактической мерой остается соблюдение требований гигиены и санитарии, особое внимание к условиям приготовления и хранения блюд. При первых признаках заболевания надлежит обратиться к врачам, не занимаясь самолечением.