Путин связал освоение космоса с безопасностью России

Обеспечение безопасности и обороноспособности России напрямую зависят от эффективной реализации космических программ. Такое заявление сделал в четверг, 9 апреля, глава государства Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба Кремля в своем MAX-канале, президент направил приветствие участникам, организаторам и гостям первого Российского космического форума.

Владимир Путин назвал развитие ракетно-космического комплекса, укрепление его научного, кадрового и технологического потенциала одним из безусловных приоритетов России. Удержание лидирующих позиций в освоении космоса, по словам российского лидера, имеет стратегическое значение.

Президент призвал, в числе прочего, наращивать группировку спутников, широко внедрять новые материалы, цифровые и ядерные технологии.

Ранее Владимир Путин объявил, что в России появится новый национальный проект, посвященный освоению космоса. Глава государства призвал и далее наращивать потенциал отечественной космонавтики, чтобы она являлась флагманом и одной из ключевых движущих сил нашего национального развития.

В Госдуме тем временем напомнили, что "первые покорители космоса — это мы", и призвали вернуть астрономию в школьную программу, чтобы дети знали о достижениях нашей страны в освоении космоса.