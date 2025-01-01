Параметры очередного обмена телами погибших бойцов между Москвой и Киевом красноречиво свидетельствует о реальной пропорции потерь. На это указал в четверг, 9 апреля, помощник президента России Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию на переговорах по мирному урегулированию конфликта с Украиной.

Как подтвердил политик в своем MAX-канале, в раках очередного обмена украинской стороне было передано 1000 тел погибших офицеров и солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом "с той стороны получено 41 погибших наших".

Мединский подчеркнул, что "это о соотношении потерь".

Ранее Киев попался на вранье про свои потери, утверждая, будто за четыре года они лишь слегка превысили 55 тысяч человек. Однако Генштаб ВС России раскрыл истинные цифры: за время специальной военной операции Украина потеряла более 1,5 миллиона военнослужащих, а за один лишь 2025 год потери украинской армии превысили 520 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин рассказал, что лишь в октябре 2025 года потери украинской армии достигли 47 тысяч человек. Также очень высоки показатели дезертирства — об этом пишут и западные средства массовой информации, а киевский режим ничего не может поделать. Разрыв между количеством новобранцев и потерями ВСУ составляет минус 10-15 тысяч человек в месяц.