Россия впервые официально отметила День взятия Кенигсберга

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко поздравила калининградцев и всех россиян с Днем взятия Кенигсберга. Впервые в нашей стране официально отмечают эту памятную дату — 9 апреля.

Празднование этого дня своим указом утвердил президент России Владимир Путин, включив взятие Кенигсберга в общероссийский календарь воинской славы и памятных дат.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, в свою очередь, назвал взятие Кенигсберга примером героизма и мужества советских солдат. Политик подчеркнул: будущее есть только у той страны, народ которой уважает свою историю и чтит своих героев, сообщает пресс-служба Госдумы.

Годом ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в день 80-летия взятия советскими войсками Кенигсберга передала привет главе внешнеполитического ведомства ФРГ Анналене Бербок. Немецкий министр заявляла, что гордится своим дедом, который сражался на стороне Третьего рейха в городе-крепости.

Красная армия подошла к Кенигсбергу еще в январе 1945 года, но сразу город брать не стали. Командование решило накопить сил и разработать детальную операцию его штурма. Немецкая пропаганда уверяла, будто историческая столица Пруссии и родина Канта — это неприступный бастион, завладеть которым невозможно. Однако очень быстро стало понятно, что городу суждено пасть перед Красной Армией.