Москвичам рассказали, когда закончится апрельская метель

Снег, мокрый снег и дождь продлятся в Московском регионе до вечера 10 апреля. Об этом предупредили в четверг, 9 апреля, в Гидрометцентре России.

Метеорологи отмечают, что суммарное количество осадков может достигать 10 миллиметров, что приведет к формированию временного снежного покрова в ночные и утренние часы. Однако, уточнила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, в дневные часы выпавший снег будет сходить.

При этом в дневное время прогнозируется усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду. Из-за сильного ветра и гололедицы в столичном регионе продолжает действовать повышенный, "желтый", уровень погодной опасности.

При этом в выходные 11-12 апреля потеплеет. На фоне роста атмосферного давления в воскресенье в облачном покрове появятся прояснения, небольшой дождь пройдет лишь местами, воздух в дневные часы сможет лучше прогреться, ветер немного ослабеет, сообщает "Интерфакс".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус пообещал, что в пасхальное воскресенье, 12 апреля, в столице днем воздух прогреется до 13 градусов тепла, осадков не предвидится. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отмечал, что в Светлую седмицу — неделю, следующую за Пасхой, — начнется устойчивое потепление, до 15-17 градусов, причем "без намека на снег".

Однако начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков дает иной прогноз. Эксперт пообещал в день Светлого Христова Воскресения облачную погоду с небольшим кратковременным дождем и около 6-11 градусов тепла.