Указание ИНН станет обязательным при любых переводах через СБП

С 1 июля указание идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) станет обязательным при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом рассказал в четверг, 9 апреля, руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков.

По словам Юркова, обязательность заполнения ИНН при переводах и платежах с участием как юридических, так и физических лиц связана с противодействием мошенничеству. Пресловутый номер — это универсальный идентификатор, который практически невозможно изменить.

Такой подход поможет "более качественно развивать инструменты, чтобы усложнить дропперам обход ранее введенных ограничений", цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее в Министерстве финансов заявляли, что правила денежных переводов между физическими лицами не претерпят каких-либо изменений. Вступившие в силу с 1 апреля коррективы не содержат концептуальных нововведений и не затрагивают операции по переводу денег между гражданами, хотя и были изменены правила заполнения реквизитов для переводов в бюджетную систему.

Между тем СМИ пишут, что в России будут контролировать переводы физлицам более 2,4 миллиона рублей в год. Неподтвержденные безналичные доходы граждан, которые превышают лимит, будут автоматически попадать в поле зрения Федеральной налоговой службы. Налоговики также будут обращать внимание на систематичность и ритмичность переводов.