Режим ЧС федерального уровня введен в Дагестане и Чечне

Обстановку в пострадавших от наводнения республиках Дагестан и Чечня характеризуется как чрезвычайная ситуация федерального характера. К такому выводу пришла в четверг, 9 апреля, правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.

Прежде, как уточняет "Интерфакс", в Дагестане и Чечне действовал режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Однако комиссия под руководством главы МЧС Александра Куренкова сочла, что уровень опасности выше.

За день до этого сообщалось, что в Дагестане остаются подтопленными почти полторы тысячи жилых домов. Стихия продолжает наносить ущерб: накануне сошел новый оползень, продолжаются ливни, а в ближайшие дни прогнозируется третья волна паводков. На помощь пострадавшим пришли российские регионы. Профессиональным спасателями помогают волонтеры.

Ситуацию лично контролирует президент. Владимир Путин провел совещание, в ходе которого оценил наличие сил и средств для ликвидации последствий наводнения. Глава государства потребовал оказать всю необходимую поддержку пострадавшим от паводков и оперативно реагировать на жалобы пострадавших.