Переговоры между генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом относительно будущего Соединенных Штатов в альянсе были открытыми и честными. Об этом рассказал генсек блока в четверг, 9 апреля.

По словам Рютте, он "почувствовал его (Трампа) разочарование из-за того, что, как он чувствовал, слишком много союзников по НАТО — не с ним". Понять эмоции президента США можно, хотя на самом деле почти вся Европа "ладит друг с другом" по вопросам, касающимся альянса, заверил нидерландский политик.

Генсек НАТО попытался объяснить своему собеседнику, что "подавляющее большинство европейцев сделали то, что от них просили США, и что было ранее согласовано", хотя на выполнение тех или иных задач требуется время (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее Дональд Трамп заявил, что попрощался с НАТО из-за реакции альянса на желание Вашингтона получить контроль над Гренландией. Политик также пожаловался на то, что партнеры по военно-политическому блоку не поддержали его в конфликте с Ираном.

Однако член президентского совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько убежден, что угрозы американского лидера покинуть Североатлантический альянс — это "просто словесная интервенция Трампа, которую он так любит осуществлять", чтобы повлиять на политику других государств.