Трамп поставил НАТО ультиматум. Выйдут ли США из альянса?

На встречу генсека НАТО с президентом США члены альянса возлагали большие надежды. Отношения между Штатами и союзниками заметно накалились после отказа многих из них помогать в войне с Ираном. И Марк Рютте, отправляясь в Вашингтон, явно рассчитывал задобрить "папочку", как он однажды назвал Трампа. Но судя по сообщению американского лидера, опубликованного уже после переговоров, получилось это едва ли: "НАТО не было рядом, когда мы в них нуждались, и их не будет, если они понадобятся нам снова".

Хотя после встречи генсек альянса как мог старался продемонстрировать оптимизм. А также без устали продолжал хвалить американского президента, при этом обходя стороной острые вопросы. Особенно по части угрозы выхода США из НАТО: "Слушайте, я в таком ключе отвечать не стану. Скажу лишь, что я сегодня почувствовал. Это была встреча друзей. Мы друг к другу очень хорошо относимся, и я искренне им восхищаюсь".

Друзья поговорили по душам. Затем генсек проинформировал о сути беседы европейцев. После чего и в прессу пошли утечки. Переговоры там назвали непростыми, подчеркнув, что добиться желаемого Марку Рютте, похоже, не удалось. Однако надежду союзникам президент США все-таки оставил.

"Генсек НАТО Рютте проинформировал европейские столицы о том, что Трамп в ближайшие дни ожидает конкретных шагов - отправки военных кораблей или других военных возможностей от Европы. Политических заявлений, подобных тем, что звучали с начала конфликта, уже недостаточно. По словам нескольких европейских дипломатов, это требование фактически является ультиматумом", - пишет Reuters.

На его выполнение у союзников по НАТО, которые пока отказались помогать США в войне с Ираном, есть две недели. А что будет потом - непонятно. С одной стороны, Штаты действительно могут выйти из альянса. И тогда организации придет конец. Но большинство экспертов сходится во мнении, что президент Трамп на такой шаг все-таки не решится. Слишком уж непредсказуемы последствия. Ликвидация НАТО может потянуть за собой и Евросоюз.

Штатам такая турбулентность ни к чему. К тому же она гарантировано приведет к потере американского влияния на европейском континенте. Куда реалистичнее выглядит сценарий, о котором пишет Wall Street Journal. Издание утверждает, что президент Трамп собирается просто наказать европейских союзников. Тут у Штатов достаточно большой инструментарий. И в части тарифов, и в части поддержки Украины, оружие для которой европейцы продолжают закупать у США. Глядишь, и Зеленский при таком сценарии станет сговорчивее.