Будапешт опроверг домыслы о планах страны пересмотреть свою роль в НАТО. Глава администрации венгерского премьер-министра заявил, что руководство государства считает важным быть членами оборонного альянса, который может гарантировать максимально возможную безопасность.

В преддверии предстоящих в ближайшее воскресенье парламентских выборов в Венгрии появляется много информации, цель которой - дискредитировать нынешнее руководство страны. Вот и Еврокомиссия активизировалась в своей критике за слишком независимое поведение Будапешта. Тот, например, отказался выполнять требования об отмене льготных цен на газ и электроэнергию, так как это ляжет тяжки беремен на венгерские семьи и бизнес.

Брюссель открыто делает ставку на поражение партии Виктора Орбана, чтобы снять проблему венгерского вето на финансирование Украины в 90 миллиардов евро.