На внедрение ИИ в российских больницах выделят 10 миллиардов рублей

4,5 триллионов рублей наша страна направит в этом году на освоение космоса. Об этом на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.
Средства пойдут на создание собственной орбитальной станции и расширение спутниковой группировки, а также на разработку эффективных многоразовых ракет и другие приоритетные направления в этой сфере.
Еще 10 миллиардов рублей выделят на внедрение электронного документооборота и искусственного интеллекта в медучреждениях страны. Средства направят в 84 субъекта.
Еще одна тема здравоохранения - модернизацию первичного звена.
"Дополнительно направим шести российским субъектам свыше 2 млрд рублей на эти цели. Существенная часть средств пойдёт для Краснодарского края на строительство шести объектов здравоохранения – для детей и взрослых пациентов. В Якутии благодаря федеральной поддержке появится новый больничный комплекс и новый лечебный корпус. В Дагестане – поликлиника. Для нее закупят и нужное оборудование. Так же как и для одного из учреждений Смоленской области. В Воронежской области обновят больницы и врачебную амбулаторию. Проведут капитальный ремонт трех зданий медицинских организаций. Часть финансирования пойдет на завершение строительства поликлиники в Ивановской области. Развитие инфраструктуры здравоохранения необходимо для повышения качества и доступности помощи гражданам", - сказал Мишустин.