На внедрение ИИ в российских больницах выделят 10 миллиардов рублей

4,5 триллионов рублей наша страна направит в этом году на освоение космоса. Об этом на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Средства пойдут на создание собственной орбитальной станции и расширение спутниковой группировки, а также на разработку эффективных многоразовых ракет и другие приоритетные направления в этой сфере.

Еще 10 миллиардов рублей выделят на внедрение электронного документооборота и искусственного интеллекта в медучреждениях страны. Средства направят в 84 субъекта.

Еще одна тема здравоохранения - модернизацию первичного звена.