Российские космонавты будут выращивать на МКС ткани человеческих органов

Мощные шаттлы согласно графику стартуют на околоземную орбиту. Там, на специальной фабрике уже ждут новую партию уникального материала. Из него в условиях микрогравитации будут выращены эквиваленты тканей, способные спасти человеческие жизни. Это не фантастика или сон трансплантолога, а наше ближайшее будущее, считают в "Росатоме". Его ученые приступают к эксперименту, не имеющему аналогов в истории планеты Земля.

"Впервые в научной практике на орбите будет выращена структура живая, которая будет спущена в живом состоянии на Землю, из клеток. И будет посажена лабораторному животному для подтверждения того, что эта выращенная структура должным образом работает и функционирует определенное количество времени", - рассказал Владислав Парфенов, доктор технических наук, директор Научно-производственного центра медицинских изделий АО "НИИТФА" и Центра трехмерной биопечати НИЯУ МИФИ.

Время старта - 2028-й, место проведения - МКС. На вопрос "Почему так далеко?" ученые отвечают просто: есть технологии, позволяющие получить эмбриональную клетку. Из нее - практически любой тип клеток. И уже из них собирать будущую ткань, как конструктор. А микрогравитация на МКС в этом процессе поможет. Ведь в условиях космоса клетки перемещаются намного свободнее.

"Для того, чтобы снять ограничения, которые есть на Земле. Запустить сигнальные каскады, которые помогут создать более зрелые и более функциональные эквиваленты тканей. Поскольку в условиях микрогравитации запускается часть специальных сигнальных путей", - отметила Ирина Захарова, кандидат биологических наук, начальник лаборатории АО "НИИТФА".

В рамках проекта будут использовать клетки эндотелия и паращитовидной железы человека, полученные из универсальных стволовых клеток. Это значит, что иммунный ответ будет сведен к минимуму. А шансы на эффективную трансплантацию - к максимуму.

Космическая медицина, к счастью, не стоит на месте. С прошлого века удалось добиться многого. Ведущие институты и корпорации по всему миру не первое десятилетие занимаются проблемой выращивания тканей и органов. Что касается проекта "Росатома", то специалисты на него очень рассчитывают. Поскольку дефицит донорских органов и тканей уже называют глобальным.

"Экспериментальные исследования в условиях микрогравитации в области медицины и биологии , разрабатываемые различными научными коллаборациями, уже доказали свою ценность в понимании новых неизученных клеточных механизмов. Эти находки позволяют развивать регенеративную медицину и использовать космические технологии в медицинских исследованиях", - указала Екатерина Блинова, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой фундаментальной медицины НИЯУ МИФИ.

Техническая составляющая эксперимента на МКС - на высоте, уверены в "Росатоме". Воплотить смелый проект вполне реально.

"Возможно даже выращивать такие эквиваленты на орбите, на новых будущих станциях, фабриках так называемых, которые могут там функционировать. Это намного ближе, чем Марс. И с точки зрения инфраструктуры - это не проблема. Если у нас получится действительно создавать сложные структуры там, то вопрос масштабирования - это меньшее из зол", - заключил Владислав Парфенов.

Удачный опыт, полученный на орбите, впоследствии можно будет и "приземлить". Не зря цели и задачи нового проекта называют "космическими".