Медведев заявил о найденных доказательствах производства биологического оружия на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в ходе спецоперации были получены доказательства производства в биолабораториях на Украине компонентов биологического оружия.

Эти риски недопустимы, подчеркнул Медведев.

Он добавил, что по всему миру ведется непрозрачно и в нарушение конвенции о запрете биологического оружия ведется работа сети биолабораторий НАТО.

По словам зампредседателя Совбеза, которого цитирует ТАСС, риски возникновения новых инфекций остаются весьма высоким, нужно не допустить завоза опасных инфекционных заболеваний в Россию.