Выяснилось, кто обязан указывать ИНН при переводах через СБП

Обязанность указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП) возложена на банки. Такое уточнение сделал в четверг, 9 апреля, руководитель направления "Антифрод СБП" операционно-технологического департамента НСПК Никита Юрков.

Как сообщает ТАСС, Юрков подчеркнул, что именно банки, участвующие в СБП, с 1 июля 2026 года будут передавать ИНН клиента в проводимых операциях при наличии соответствующих данных.

Эксперт пояснил, что с помощью этой меры хотят эффективнее выявлять дропперов — это участники мошеннических схем, чьи банковские карты или счета используются для перевода, обналичивания или отмывания похищенных у жертв денег.

Выявленный дроппер, попадая под блокировку со стороны банка, может сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый банковский счет, переоформить паспорт и так далее. Однако изменить ИНН практически невозможно, подчеркнул Юрков.

Ранее директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина рассказала, что ЦБ совместно с участниками рынка планирует предоставить россиянам возможность пополнения счета наличными деньгами через банкомат любого банка по Системе быстрых платежей. Бакина отмечала, что пользователями СБП являются почти 100 миллионов россиян.

Между тем в Министерстве внутренних дел России рассказали, как не попасть в базу дропперов. Если какая-то операция была совершена по карте по ошибке, ведомство призывает незамедлительно обратиться в банк.