Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида советского народа

Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за отрицание или одобрение факта геноцида советского народа, передает РИА Новости.

Кроме того, наказание предусмотрено за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа, осквернение их захоронений - как на российской территории, так и за ее пределами.

За отрицание геноцида нарушителю грозит до трех лет лишения свободы, за осквернение захоронений - до пяти.



Ранее президент России дал гражданство России внуку Льва Толстого и казаку из Франции. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".