Путину рассказали про "красную кнопку"

"Красная кнопка" на "Госуслугах" от телефонных мошенников: в Кремле Владимир Путин обсудил развитие цифровых услуг с вице-премьером Дмитрием Григоренко.
Одной из ключевых тем стала система мер для защиты граждан от попыток обмана и хищения денег с личных счетов. Уже эффективно действует такой способ, как самозапрет на получение кредитов. А также запрет на использование звонков через мессенджеры - как правило именно так мошенники стараются завладеть паролями от личных кабинетов или оформить кредит на подставное лицо.
Введена маркировка звонков, которая помогает абонентам, кто именно пытается связаться. Григоренко рассказал и о сервисе, который можно использовать, если гражданин все-таки сообщил мошенникам свои данные. Появится специальная "красная кнопка".
Григоренко: Мы хотим на портале "Госуслуг" сделать так называемый сервис с "красной кнопкой". Когда гражданин понимает, что его обманули. Проблема в чем? Что он разговаривает, прекратил разговор - и тут понимает, что его обманули. Это время, которое как раз играет в пользу мошенников.
Путин: Мошенники используют, чтобы снять деньги.
Григоренко: Да. И мы как раз набор таких мер сейчас предлагаем: нажатие "красной кнопки" на "Госуслугах", чтобы сразу все понимали, включая банки и операторов связи, что сработал мошенник.
Путин: А система компенсации ущерба банками и операторами?
Григоренко: Если информация о мошеннике отражена и есть в информационной системе на платформе "Антифрод" и при наличии этой информации - например, оператор связи соединил звонок с мошенником, и потом человек был обманут, либо банк, понимая, что на платформе "Антифрод" есть такая информация, выдал кредит и совершил операцию, - то возмещение ущерба автоматом перекладывается либо на банк, либо на оператора связи – того, кто допустил ошибку.
Путин: Это значит, что мы банк или оператора связи рассматриваем как инструмент повышенной опасности, как субъект повышенной опасности. Как автомобиль, когда при всех равных водитель всегда виноват.
Григоренко: Мы с чего-то очевидного пытаемся начать, чтобы финансово мотивировать и банки, и операторов связи защищать граждан.
Путин: Надо доработать это, конечно. Но в целом, с точки зрения защиты интересов граждан, это справедливо.