Путину рассказали про "красную кнопку"

"Красная кнопка" на "Госуслугах" от телефонных мошенников: в Кремле Владимир Путин обсудил развитие цифровых услуг с вице-премьером Дмитрием Григоренко.

Одной из ключевых тем стала система мер для защиты граждан от попыток обмана и хищения денег с личных счетов. Уже эффективно действует такой способ, как самозапрет на получение кредитов. А также запрет на использование звонков через мессенджеры - как правило именно так мошенники стараются завладеть паролями от личных кабинетов или оформить кредит на подставное лицо.

Введена маркировка звонков, которая помогает абонентам, кто именно пытается связаться. Григоренко рассказал и о сервисе, который можно использовать, если гражданин все-таки сообщил мошенникам свои данные. Появится специальная "красная кнопка".