Вступление Украины в НАТО в краткосрочной перспективе невозможно. Об этом объявил в четверг, 9 апреля, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

Политик поставил под сомнение то, что "мы сможем коллективно решить вопрос членства в НАТО в краткосрочной перспективе". Как пояснил Рютте, принять Украину в военно-политический блок в скором времени не представляется возможным "по политическим причинам".

Генсек НАТО уточнил, что "несколько стран сдерживают процесс, включая Германию, Словакию, Венгрию и США, поэтому я не думаю, что этот вопрос сейчас стоит на повестке дня", хотя и обсуждаются гарантии безопасности для Украины по линии альянса (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что Джо Байден, будучи президентом США, еще до начала Россией специальной военной операции прямо заявил, что Украина не войдет в НАТО. Зеленский рассказал, что когда он поднимал вопрос членства в альянсе в беседах с чиновниками Белого дома, те только улыбались.

В Кремле между тем напомнили, что вопрос о юридически обязывающем документе об отказе Украины от стремления вступить в НАТО — краеугольный камень переговоров по мирному урегулированию конфликта.