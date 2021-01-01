Медведев предупредил о высоком риске появления новых инфекций

Риски возникновения и завоза в Россию новых инфекций остаются весьма высокими. Об этом рассказал в четверг, 9 апреля, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Вопросы борьбы с новыми опасными инфекциями и контроля за эпидемиологической ситуацией обсуждались на заседании межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности. Видеозапись мероприятия Медведев опубликовал в своем MAX-канале.

Как подчеркнул политик, России надо обеспечить технологическую независимость в борьбе с инфекциями, чтобы ей "кислород не перекрыли" в любой момент.

В 2025 году сообщалось, что в России наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости менингококковой инфекцией. Медики поясняли, что "с точки зрения детского населения мы потихоньку справляемся", однако с приезжими иностранцами сложнее, ведь миграционные потоки — это меняющиеся группы людей.

В России продолжается процесс формирования "Санитарного щита". Проект начали в 2021 году, он включает целый спектр направлений — от усиления санитарно-эпидемиологического контроля на границе до создания самых современных лабораторных комплексов по всей стране, в том числе мобильных.