Предводитель киевского режима Владимир Зеленский признал, что отрезал Венгрии доступ к российской нефти по личным мотивам.

Как заявил утративший легитимность президент Украины, прекращение поставок Венгрии российских энергоносителей по нефтепроводу "Дружба", пролегающему на украинской территории, — это "вопрос нашего приоритета".

Зеленский подчеркнул, что "здесь вопрос личный, вопрос не энергетический", поскольку "мы просто в состоянии войны", а Будапешт заблокировал выделение Киеву кредита на 90 миллиарда евро по линии Евросоюза (цитаты по "Ленте.ру").

Ранее венгерские и словацкие власти с помощью спутниковых снимков доказали, что нефтепровод исправен, а его перекрытие Киевом имеет политические мотивы. Заявления утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского по этому поводу Словакия и Венгрия назвали враньем и энергетическим шантажом.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан подчеркнул, что Будапешт не поддастся на шантаж и попытки нефтяной блокады со стороны Киева. Политик уверен: украинцы готовят дальнейшие действия, чтобы сорвать работу венгерской энергетической системы. В связи с этим Будапешт усиливает защиту своих критически важных энергетических объектов.