Путин велел доработать вопрос компенсации банками ущерба от мошенников

Необходимо доработать инициативу по введению компенсации со стороны банков и операторов связи гражданам, пострадавшим от действий мошенников. Об этом в четверг, 9 апреля, заявил президент России Владимир Путин.

Как подчеркнул Путин на встрече с вице-премьером Дмитрием Григоренко, или оператор связи рассматриваются "как инструмент повышенной опасности, как субъект повышенной опасности, как автомобиль, когда при всех равных, водитель всегда виноват".

Григоренко отметил, что именно компании обязаны возмещать ущерб пострадавшим от мошенников, если в специальной антифрод-платформе имелись сведения о преступниках, но "при наличии этой информации, например, оператор связи соединил звонок с мошенником и потом человек был обманут".

Аналогичный подход действует в ситуациях, когда "банк, понимая, что в антифрод-платформе есть такая информация, выдал кредит, совершил операцию" (цитаты по "Интерфаксу").

За год до этого в России был принят комплекс мер, пресекающих действия мошенников и способствующих сохранности денежных средств россиян. В частности, теперь закон обязывает банк при снятии денег через банкомат провести проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия. Если возникнут подозрения, предписано на двое суток ограничить выдачу наличных.

Российские власти этим не ограничились — формируется второй пакет антимошеннических мер. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что технологии постоянно развиваются, поэтому в сфере борьбы с мошенничеством "необходимо выходить на новые решения".