Иран выведет управление Ормузским проливом на новый уровень и потребует компенсацию за ущерб, причиненный во время боевых действий. Такое заявление сделал в четверг, 9 апреля, верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи.

По словам Хаменеи, "мы обязательно потребуем компенсацию за каждое нанесенное повреждение, за кровь наших мучеников и за увечья ветеранов этой войны". Он подчеркнул, что "мы не искали и не ищем войны, но ни в коем случае не откажемся от своих законных прав".

Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс может оказать поддержку в обеспечении свободного судоходства через Ормузский пролив. Коалиция из 34 стран обсуждает возможность принятия мер для обеспечения свободного прохода через эту транспортную артерию, сообщает ТАСС.

При этом канцлер Германии Фридрих Мерц призывает не питать иллюзий относительно перспектив разрешения конфликта на Ближнем Востоке, невзирая на радужные заявления Вашингтона. Мерц отметил, что "за последние 24 часа стало очевидно, насколько хрупким является перемирие в регионе, насколько неясной остается ситуация даже в Ормузском проливе и насколько далеки друг от друга позиции вовлеченных сторон".

Тем временем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил эффективность блокировки Ормузского пролива с применением ядерного оружия и язвительно высказался о разрекламированном Соединенными Штатами перемирии.

При этом в Тегеране жестко отреагировали на попытки главы киевского режима Владимира Зеленского напомнить о себе за счет ближневосточного конфликта. Посольство Исламской республики в ЮАР назвало украинского лидера клоуном, отметив, что сейчас не время обращать внимание на выпады таких людей.