Путин объявил пасхальное перемирие

Владимир Путин объявил перемирие на Украине с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля в связи с приближающейся Пасхой, сообщил Кремль.

Главе Генштаба ВС РФ даны указания остановить боевые действия на всех направлениях СВО на период перемирия, уточняется в сообщении.

Вместе с тем указано, что ВС России должны быть готовы пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.

Москва рассчитывает, что украинская сторона последует примеру России с пасхальным перемирием, добавили в Кремле.

