Российская армия нанесла серию ударов по тыловым районам Украины. Это ответ на вражеские атаки киевского режима по гражданским объектам нашей страны. Есть сообщения о прилетах в районе порта Одессы, взрывах в Конотопе Сумской области и в Харькове.

В ходе спецоперации российские войска улучшили положение по переднему краю на основных участках фронта, продвинулись в ДНР и Днепропетровской области.

В зоне ответственности группировки "Запад" Су-34 поддержал наши передовые группы и ударил по личному составу и пункту управления дронами ВСУ. По целям экипаж отработал бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

В Запорожской и Днепропетровской областях войска беспилотных систем вскрыли маршруты переброски резервов и сорвали попытку ротации боевиков. Точными сбросами уничтожена и бронетехника врага.

В Сумской области операторы барражирующего боеприпаса "Ланцет" ликвидировали бронемашину "Хамви" американского производства. Координаты предоставил наш разведывательный дрон "ZALA".

Ракетную атаку противника сорвал расчет ЗРК "Бук" М3 группировки "Восток". Точным пуском он уничтожил реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

На Днепропетровском направлении свой профессионализм показали артиллеристы САУ "Гиацинт" и нанесли огневое поражение живой силе неприятеля с расстояния в 20 километров, сорвав отступление врага.

А военные пекари группировки "Центр" в преддверии Воскресения Христова испекли пасхальные куличи для военнослужащих. Изготовление шло в одном из тыловых районов, а также в полевых хлебозаводах недалеко от линии боевого соприкосновения.

После освещения куличи и крашеные яйца на машинах повышенной проходимости "Улан" отправили в передовые подразделения. Идет доставка праздничной продукции и беспилотниками.