Нет ничего в этом мире, что происходило бы просто так. Наша знаменитая на весь мир засекреченная радиостанция УВБ-76, известная также как Жужжалка и "Радио судного дня", отправила в эфир сообщение. Загадочные русские слова регулярно появляются на коротких волнах, когда мир ждут катаклизмы. На этот раз прозвучало всего одно слово.

Всем известно, что Жужжалка просто так сигналы не отправляет. И что ни шифровка, то загадка. Зарубежные разведчики-аналитики, разумеется, пытаются уловить смысл. Но английский перевод gravy – подлива - звучит неточно. Какая подлива? Думать надо.

Подумали, сопоставили – ну точно! Не зря русские сигналы подают. НАТО вот-вот развалится, Дональд Трамп вызвал в Белый дом генсека альянса и, как у нас говорят, навставлял по первое число. Где вы были, когда мы Иран с Ираном сражались? Рютте вышел как оплеванный. Расчувствовался:

"Скажу лишь, что я сегодня почувствовал. Это была встреча друзей. Мы друг к другу очень хорошо относимся, и я искренне им восхищаюсь".

Ну да, таких друзей… Развод Трампа с НАТО еще не состоялся, но друзьям явно придется упрашивать хозяина остаться. Стоя на коленях. Что касается жужжалки, это не шутки. 30 декабря прошлого года Радиостанция судного дня вдруг выдала в эфир музыку.

Всем известно, что русские Лебединое озеро просто так не крутят. Но тогда как-то пронесло, новости были поспокойней. Подливный. В действительности все не так, как на самом деле.