ПВО сбила над российскими регионами 151 дрон ВСУ в ночь на 10 апреля

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории российских регионов. Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, над территорией Волгоградской области сбито 57 дронов ВСУ, над Ростовской областью – 48 БПЛА. Над Белгородской областью ликвидировано 35 украинских беспилотников, еще девять – над Каспийскими морем, по одному – над территориями Республики Калмыкия и Тамбовской области.

Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате атаки украинских беспилотников на регион повреждено пять частных домов в Суровикинском районе. Обломки дронов упали в Красноармейском районе Волгограда, пострадавших и возгораний не зафиксировано.