Зеленский ответил на объявление России о пасхальном перемирии

Глава киевского режима Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию. Об этом он сообщил 10 апреля.

"Мы предлагали в этом году прекращение огня во время пасхальных праздников и будем действовать соответственно", — говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Пасха должна проходить без угроз. Он также намекнул, что у России есть шанс не вернуться к ударам после Пасхи.

"У России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи", — заявил он.

9 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие на период с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Отмечается, что Москва исходит из того, что Киев последует ее примеру.