В Ракетных войсках стратегического назначения прошли экзамены. Выпускники школы техников РВСН успешно завершили курс по специальности механик-водитель комплекса "Ярс".

Перед сдачей практической части они прошли проверку знаний общевойсковых предметов, а также контрольные испытания по эксплуатации агрегатов ракетных мобильных комплексов.

Обучались на новейших тренажерах, которые имитируют управление многоосными шасси в условиях разного климата, любого времени суток и ограниченной видимости. А потом показали свое мастерство на практике.