"Предынсультное состояние": актриса Екатерина Волкова начала пить из-за проблем с матерью

Известная актриса Екатерина Волкова переживает семейную драму. Артистке пришлось разорвать все отношения с матерью. Она ее даже заблокировала в телефоне. В результате стресса Екатерина Волкова стала выпивать.

"Я с детства все время хочу ей угодить, приношу вкусненькое, хочу порадовать. Но в ответ — все не то и не так… Да, я заблокировала маму, потому что начала болеть. У меня начался дергаться глаз, предынсультное состояние", - пожаловалась Волкова.

Актриса даже начала посещать психолога и батюшку. "Понимаю, что я как будто бесноватая. И мне не нравится эта ситуация. Я начинаю есть, пить алкоголь... Каждый день запивание стресса", - сообщила актриса.

По словам Волковой, мать знает все ее болевые точки. Кроме того, она постоянно отталкивает дочь и принижает ее в попытках угодить. В результате Екатерина решила временно прекратить всякое общение с матерью, чтобы не разрушить себя "самоедством". "Это очень больно", - отметила артистка в новом выпуске программы "Как это бывает с Яной Чуриковой".

Отметим, что у Екатерины сложные отношения и со старшей дочерью. У актрисы даже не было возможности видеться с внуками. Однако сейчас якобы ситуация улучшилась. По словам Волковой, они взяли паузу и пытаются наладить общение.

