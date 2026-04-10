Боевики ВСУ убили мобилизованных украинцев, которые подняли восстание в Харьковской области.

Попытка мятежа произошла в лесополосе Чугуевского района. Штурмовые подразделения ВСУ, укомплектованные за счет насильно мобилизованных украинцев, предприняли попытку вооруженного мятежа, протестуя тем самым против методов местных территориальных центров комплектования (аналоги военкоматов).

Украинские националисты жестоко расправились с восставшими и скрывают произошедшее от командования ВСУ и родственников погибших, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Один из погибших – уроженец Николаева, пишет Telegram-канал "Северный ветер". Его изуродованное тело с многочисленными переломами было возвращено родным.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли серию ударов по украинским тылам. Поражены предприятия ВПК и энергетические объекты.