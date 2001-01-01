Стала известна причина гибели туристов на Камчатке

Причина ужасной трагедии на Камчатке – пренебрежение элементарными правилами безопасности. Из числа семи туристов погибли два человека – молодые люди 2001 и 2003 годов рождения, сообщил глава регионального ведомства по ЧС Сергей Лебедев.

Группа из семи туристов была зарегистрирована. Они перестали выходить на связь 7 апреля. Последний раз их видели у водопада на реке Шумной, затем на регион обрушился циклон со штормовым ветром. Двое туристов найдены погибшими, пятеро выжили.

Пятеро выживших туристов находятся на базе у подножья Авачинского вулкана, куда их доставили спасатели, приводит сообщение Лебедева ТАСС. Он добавил, что двоих погибших также вывезут. Пропавших без вести по итогам спасательной операции нет.