Звезда "Дома-2" Юлия Салибекова готовится к свадьбе: "Не могу поверить, что это происходит со мной!"

Юлия Колисниченко прославилась, как и ее сестра-близнец Екатерина, во время съемок в скандально известном реалити-шоу "Дом-2". Там же она познакомилась с Тиграном Салибековым, за которого впоследствии вышла замуж. Юлия родила ему троих сыновей, однако брак этот продлился недолго. Юлия и Тигран развелись.

Сейчас Салибекова давно уже покинула телепроект и счастлива в новых отношениях. Ее избранник Константин сделал ей предложение, она согласилась. Радостной новостью счастливая Юлия поделилась на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Не могу поверить, что это происходит со мной! Отмечали с Катюшей в уютном баре наше 38-летие, и я внезапно стала невестой любимого Константина Олеговича. Порадуйтесь за меня, дорогие", - объявила Юлия.

Салибекова, которая давно ведет блог и держит общественность в курсе своей жизни, часто показывает избранника и демонстрирует идиллию в отношениях. Мужчина сумел поладить с ее тремя сыновьями от Тиграна Салибекова. Больше всего Юлия ценит в новом возлюбленном мужественность и инициативность.

Например, на днях Салибековой исполнилось 38 лет. Праздник по случаю ее дня рождения полностью организовал именно Константин.

