ЦБ отозвал лицензию у Банка РМП

Центробанк отозвал лицензию у второго с начала года банка – у Банка развития и модернизации промышленности (Банк РМП).

Кредитная организация нарушила требования законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, сообщили в пресс-службе Центробанка. За последний год к банку неоднократно применялись меры, но он ничего так и не исправил.

РМП занимал 292 место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов, вкладчики смогут вернуть свои средства.

В январе ЦБ отозвал лицензию у "Нового Московского Банка" (ООН "НМБ"). Кредитная организация нарушила законы, регулирующие банковскую деятельность.