В Москве оценили шансы Европы на выживание

Европе для выживания нужна Россия. Отношения с Москвой Евросоюзу жизненно необходимы, утверждает спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Дмитриев напомнил, что зависимость Европы от России была давно предсказана. Спецпредставитель президента прокомментировал статью газеты Financial Times: в ней говорилось о том, что ЕС наращивает импорт российского газа на фоне кризиса на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Ранее Дмитриев высказался о ситуации с блокировкой Ираном Ормузского пролива. Он подчеркнул: даже если пролив останется открытым, знергетическим рынкам потребуются месяцы, чтобы нормализоваться.