Разделились из-за ссоры: подробности трагедии с туристами на Камчатке

На Камчатке нашли туристов, пропавших в районе Авачинского перевала несколько дней назад. Их накрыла метель. Двое погибли, пятеро получили сильные обморожения. Их эвакуировали на вертолёте. Группа из девяти человек отправилась в поход ещё в конце марта, но позже разделилась из-за конфликта.

Спасатели у цели. Через иллюминатор они высматривают туристов у подножия Авачинского вулкана. О пропаже группы в Налычевском парке в ночь на пятницу сообщил организатор похода. На маршрут отправились 9 человек - в основном, студенты. Двое погибли. Их товарищей поднимают на борт вертолёта, тут же проводят первый медицинский осмотр. У одного из пострадавших - сильные обморожения. Поиски на снегоходах и вертолетах шли всю ночь. Группа выдвинулась в поход 28 марта. Но события 3 апреля привели к трагедии.

Разделились, потому что поссорились, сообщают следователи. Двое туристов благополучно добрались до ближайшего Семеновского кордона. А большая группа пошла по маршруту и должна была вернуться сегодня. Но 7 апреля связь с ними пропала. 8 апреля бушевал циклон со снегом и штормовым ветром. Такие метеоусловия - серьезная причина для беспокойства. Тем более, первоначально сообщалось - большая группа осталась без палатки.

Часть группы - студенты Санкт - Петербургского горного университета, они числятся в туристическом клубе имени Ефремова, который функционирует на базе вуза. Несколько человек приехали из Череповца. Все молодые люди - опытные лыжники и путешественники.

В МЧС говорят, что если бы группа не зарегистрировалась официально, последствия могли быть еще печальней. Сейчас по факту трагедии возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни".