Стороны конфликта на Ближнем Востоке отказались идти на уступки

В столице Пакистана идёт подготовка к ирано-американским переговорам. Они должны начаться завтра утром. Однако позиции сторон пока диаметрально расходятся. Высший руководитель Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил заявление, в котором озвучены базовые требования. Это выплата репараций, полный контроль над Ормузским проливом и прекращение израильских атак на всех союзников Тегерана, в первую очередь, в Ливане.

Армия Ливана уходит. Сдает Израилю деревни без боя, без единого выстрела. Бегство военных спровоцировало и массовый отток мирных жителей. Напуганные ударами ЦАХАЛ, люди хватают, что поместится в машины, и уезжают, кто куда. На дорогах - километровые пробки.

Беженцы боятся разделить судьбу тех, кто остался. Этой ночью Израиль вновь обстрелял Бейрут. Полностью окружил и захватил городок Бинат Джабиль. Оплот "Хезболлы". Шиитские формирования ожесточенно сопротивляются. И дают понять - арсеналы еще полны.

Власти Ливана просят Тель-Авив о прекращении огня. Мол, во всем виновата "Хезболла". А мы ее никак не поддерживаем и хотим переговоров. Биньямин Нетаньяху говорить согласился. Но только потому, что об этом просил друг и союзник Дональд Трамп. Только операция ЦАХАЛ всё равно продолжится. Разве что интенсивность ракетных и бомбовых ударов немного уменьшится.

Переговоры между Израилем и Ливаном начнутся на следующей неделе в Вашингтоне. Пока только на уровне послов. То есть самом низком в дипломатическом реестре. Хотя Ливан сегодня - это камень преткновения во всех ближневосточных переговорах.

Иран требует прекратить огонь и оставить в покое и Ливан и "Хезболлу". США это условие игнорируют. Хотя Пентагон и КСИР временное перемирие обоюдно соблюдают. Но каждая из сторон подливает масла в огонь политическими заявлениями. Новый духовный лидер Исламской республики Моджтаба Хаменеи потребовал от коалиции репараций за нанесенный государству ущерб.

Новый этап управления - это оплата за проход через акваторию танкеров с углеводородами. Словосочетание: "Ормузский пролив" для Дональда Трампа - синоним Клондайка. И президент США очень недоволен тем, что кто-то ещё вздумал получать прибыль от транспортировки нефти.

Идти на компромиссы ни одна из сторон не готова. И, очевидно, пока не собирается. США и Иран в своих требованиях, которые могли бы стать началом большой дипломатической работы на пути к миру, слишком категоричны. И вот первая трещина - иранская делегация отказалась прибыть в Пакистан для запланированной встречи с посланниками Трампа. То есть, ещё не начавшись, переговоры уже поставлены на паузу.