Собянин: Сервисами МЭШ пользуются более 5 млн раз в день

Более пяти миллионов обращений в день поступает от жителей столицы на платформу "Московская электронная школа". Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, сервисами также пользуются и в шести других субъектах - а это почти четыре с половиной тысячи учебных заведений.

И власти мегаполиса постоянно развивают проект. Так, онлайн библиотеку регулярно пополняют образовательными материалами. Появились и персональные рекомендации в зависимости от расписания уроков.

Кроме того, расширился функционал популярного сервиса "Цифровой учитель". После анализа знаний учащегося он предлагает упражнения, чтобы восполнить пробелы.