В Дагестане усилили группировку для ликвидации последствий паводков

В Дагестане усилена группировка специалистов для ликвидации последствий разрушительных паводков. По поручению главы МЧС в республику направили 100 человек из Донского спасательного центра.

Накануне там и в соседней Чеченской республике ввели режим ЧС федерального уровня. Решение приняли на заседании правительственной комиссии. Сегодня Александр Куренков прибыл в Грозный. Там его встретил глава республики Рамзан Кадыров. Они также обсудят вопросы по ликвидации последствий наводнений.

Пока в одних регионах - паводки, другие - заметает снегом. Обильные осадки - в горах Сочи. На Красной Поляне горнолыжный сезон продлён ещё на месяц. Зима вернулась и в Крым. Там объявлено экстренное предупреждение.

Похожая картина в Татарстане и Башкирии. В ряде районов выпал снег. Из-за метели и плохой видимости на некоторых участках дорог ограничено движение транспорта.