Онколог дал мало шансов больной раком Лерчек: "При четвертой стадии выживаемость менее 5%"

В феврале Валерия Чекалина (настоящее имя Лерчек) родила четвертого ребенка. Почти сразу же она оказалась в реанимации. Тогда стало известно, что у Чекалиной рак желудка четвертой стадии.

Оказалось, коварная болезнь успела поразить весь организм, метастазы выявили в позвоночнике, ногах и легких. Ко всему прочему у Лерчек перестал видеть один глаз.

В настоящее время 33-летняя Чекалина проходит лечение в Москве, в онкоцентре имени Блохина. По поводу ее болезни высказался хирург, лимфолог, онколог Владимир Ивашков. "У Валерии были симптомы, но год она не могла попасть к врачу. Вывод такой: стресс, скорее всего, не вызывает рак с нуля, но он точно ослабляет наш иммунитет", - заключил эксперт.

Онколог представил печальную статистику относительно выживаемости при раке желудка, сообщает Starhit. Врач дал мало шансов Лерчек. "При первой стадии рака желудка пятилетняя выживаемость составляет около 90%, при четвертой стадии — менее 5%. Это не просто разница в цифрах, это разница между жизнью и смертью. Если что-то болит, идите к врачу. Если ничего не болит, все равно раз в год идите к врачу", - призвал специалист.

Ранее Валерия Чекалина побрилась налысо. Она сама приняла такое решение после того, как после курса первой химиотерапии у нее стали выпадать волосы.

