Выжившие после удара Ирана военные США пожаловались на Хегсета

Выжившие после смертоносной атаки Ирана на базу в Кувейте американские военнослужащие выступили с опровержением версии главы Пентагона. Пит Хегсет, комментируя инцидент, заявил, что иранский беспилотник якобы "проскользнул" через оборону военного объекта.

В свою очередь, пережившие иранский удар военные США подчеркнули, что обороны как такой просто не было. Подразделение не было готово к возможным атакам, а позиция не была укреплена.

Телеканал CBS сообщил, что в результате самой смертоносной атаки Ирана на американские войска с начала войны шестеро военных погибли и более 20 получили ранения. Отмечается, что порт Эш-Шуайба в Кувейте активно используется США для переброски техники и личного состава на Ближний Восток.